Биологи хотят создать "Ноев ковчег" для микроорганизмов

Сегодня, 06:30 \\ Наука

Исследователи по всему миру призывают принять меры по сохранению микроорганизмов.

Сообщается, что биологи хотят создать так называемое хранилище для микробов, чтобы сохранить хорошее здоровье человечества. Эксперты объясняют это тем, что в организме находится большое количество бактерий, грибков и вирусов, которые помогают поддерживать баланс в жизнедеятельности человека, в том числе улучшя функциональность важных органов.

С помощью лабораторных исследований удалось установить, что чем больше данных микроорганизмов находится у человека, тем лучше он себя чувствует и наоборот. Кстати, в последнее время всё чаще наблюдается уменьшение бактерий в организме из-за употребления рафинированных продуктов и антибиотиков.

Поэтому учёные предлагают создать "Ноев ковчег" для микробов, собирая их в развивающихся странах, что улучшит конечный результат.

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Автор - Татьяна Сазонова
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