Климатологи рассказали, как изменится Земля к 2100 году

8 октября Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) обнародует научную работу, в которой ученые расскажут, планета утонет, поджарится или продолжит существовать в тех же условиях.

Предварительно черновые версии доклада были разосланы специалистам, чтобы учесть все. Всего было получено около 42 тысяч замечаний, которые авторы работы были намерены исправить. Сообщается, что климатологами будет также подготовлена специальная краткая выжимка из научной работы, которая будет состоять из 15 страниц. Эта версия разработана специально для политиков, чтобы в сжатом и понятном виде объяснить, какие последствия жизнедеятельности человека ожидают планету к 2100 году и что необходимо предпринять для того, чтобы их избежать.

Как сообщает агентство РИА "Новости", в сеть просочились некоторые материалы, содержащиеся в черновиках. Главное опасение ученых заключается в возможном повышении температуры атмосферы. Она уже увеличилась примерно на 0,8-1,2 градуса с начала 20 века, когда промышленность только набирала обороты по всему миру. И от этого уже начали страдать некоторые государства. Кроме того, повышение температуры чревато и таянием ледников. На страницах доклада сообщается, что ладе при самом оптимистичном варианте развития события стоит ожидать к концу века таяния ледников Гренландии и Антарктиды, что значительно увеличит уровень мирового океана и приведет к затоплению многих островных и прибрежных государств.