Названы пять продуктов, которые напрасно считаются вредными

Вчера, 23:24 \\ Наука

Ученые ранее называли вредные и полезные продукты. Некоторые считаются вредными совершенно необоснованно. 

 Ученые часто обновляют списки опасных и полезных продуктов. Уже давно известно, что сама еда и ее качество напрямую влияют на состояние организма. Специалисты опровергли вредность некоторых продуктов, которые незаслуженно называют таковыми.

Первым, и наверное, самым порицаемым будет соя. Какие только заболевания ей не приписывают, и онкологию, и изменение ДНК, и бесплодие. Но на самом деле, по исследованиям Роспотребнадзора, не только не вызывает вреда, но и содержит множество полезных веществ. 

Вторым в списке будет пальмовое масло. Данный продукт тоже очень негативно воспринимается обществом, считается, что он приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Также считается, что в Россию попадает самое дешевое, а следовательно, с наихудшим качеством масло. Уникальность данного масла состоит в том, что для приготовления продуктов его не нужно дополнительно сгущать. 

Следом несправедливо вредным продуктом назвали макароны. У многих в голове есть мнение, что макароны крайне вредны для фигуры и не представляют собой ничего кроме пустых углеводов. Отчасти это правда. Вредными считаются российские дешевые сорта, сделанные из муки и пшеницы низкого качества. Оригинальная итальянская паста делается только из самых твердых сортов пшеницы, и вреда она не несет. В России это будут макароны достаточно высокой цены. 

Следующая на очереди будет картошка. Многие обвиняют ее в том, что в ней не содержится ничего, кроме крахмала, из-за чего ее и называют “пустой” и она несет только набор веса. Но ученые обрадовали всех любителей картошки, польза в ней остается даже если она жареная. 

Последними в списке стали яйца. Многие обвиняют из в высоком уровне холестерина. Но не так давно ученые доказали, что между холестерином в еде и в организме практически нет связи. А вот польза яиц еще никуда не делась. 

Тем временем специалисты провели анализ вреда для организма в лапше быстрого приготовления. По итогам проверки выяснилось, что пользы лапша, фактически, не несет. Но и вреда в ней оказалось не так много, как все привыкли думать. Самой главной опасностью регулярного потребления такой “быстрой” еды - недостаток белка и жиров. 

Поделиться новостью:
Автор - Тереза Кёльн
Главное за неделю

Ученые раскрыли секрет происхождения скифов, сарматов и киммерийцев

 Генетика этих кочевых народов напоминает структуру представителей мордвы и Северного Кавказа. Подробное исследование опубликовало издание Science Advances.

Семь человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом под Тверью

 Как стало известно, транспорт лоб в лоб столкнулся с маршруткой, в которой также...

Отцы с низким уровнем «мужского» гормона оказались лучше остальных

Американские ученые из университета Нотр-Дам, Иллинойс, провели исследование, которое...

Юлия Пересильд показала подросших дочерей от Алексея Учителя

 Лишь год назад актриса Юлия Пересильд призналась, что отцом двух ее дочерей является...

Ученые представили шрифт для лучшего запоминания прочитанного

 Технология основана на психологической концепции "желательной трудности". О разработке...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ