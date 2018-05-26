Названы пять продуктов, которые напрасно считаются вредными

Ученые ранее называли вредные и полезные продукты. Некоторые считаются вредными совершенно необоснованно.

Ученые часто обновляют списки опасных и полезных продуктов. Уже давно известно, что сама еда и ее качество напрямую влияют на состояние организма. Специалисты опровергли вредность некоторых продуктов, которые незаслуженно называют таковыми.



Первым, и наверное, самым порицаемым будет соя. Какие только заболевания ей не приписывают, и онкологию, и изменение ДНК, и бесплодие. Но на самом деле, по исследованиям Роспотребнадзора, не только не вызывает вреда, но и содержит множество полезных веществ.

Вторым в списке будет пальмовое масло. Данный продукт тоже очень негативно воспринимается обществом, считается, что он приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Также считается, что в Россию попадает самое дешевое, а следовательно, с наихудшим качеством масло. Уникальность данного масла состоит в том, что для приготовления продуктов его не нужно дополнительно сгущать.

Следом несправедливо вредным продуктом назвали макароны. У многих в голове есть мнение, что макароны крайне вредны для фигуры и не представляют собой ничего кроме пустых углеводов. Отчасти это правда. Вредными считаются российские дешевые сорта, сделанные из муки и пшеницы низкого качества. Оригинальная итальянская паста делается только из самых твердых сортов пшеницы, и вреда она не несет. В России это будут макароны достаточно высокой цены.

Следующая на очереди будет картошка. Многие обвиняют ее в том, что в ней не содержится ничего, кроме крахмала, из-за чего ее и называют “пустой” и она несет только набор веса. Но ученые обрадовали всех любителей картошки, польза в ней остается даже если она жареная.

Последними в списке стали яйца. Многие обвиняют из в высоком уровне холестерина. Но не так давно ученые доказали, что между холестерином в еде и в организме практически нет связи. А вот польза яиц еще никуда не делась.

Тем временем специалисты провели анализ вреда для организма в лапше быстрого приготовления. По итогам проверки выяснилось, что пользы лапша, фактически, не несет. Но и вреда в ней оказалось не так много, как все привыкли думать. Самой главной опасностью регулярного потребления такой “быстрой” еды - недостаток белка и жиров.