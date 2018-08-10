Ученые назвали причину, по которой женщины живут дольше мужчин

Именно определенный гормон отвечает за долголетие женского организма.

Ученым удалось выяснить почему женщины живут больше мужчин. По итогам исследований оказалось, что за сохранение долголетия в женском организме отвечает эстроген. Именно этот женский гормон защищает клетки организма от старения.

Ученые выявили, что старение организма происходит вследствие укорочения теломеров, которые хранят генетическую информацию на кончиках хромосом. Отсутствие этих теломеров ведет к отмиранию клеток.

Именно эстроген позволяет удлинять эти теломеры, что ведет к значительному замедлению процессов старения.

Помимо гормонов, значительно сокращается время жизни мужчин от употребления алкоголя и сигарет.

Также ученные рассказали, что некоторые продукты помогут снизить уровень эстрогена в мужском организме. Напоминаем, что при избытке данного гормона у мужчины могут появится различные заболевания. Специалисты предлагают мужчинам употреблять соевые продукты, некоторые виды капусты и шампиньонов и куркуму.

А вот к повышению уровня эстрогена имеют отношения мясо, молочные продукты, алкоголь и бобовые.