Смартфон с ИИ определит болезнь Паркинсона по 4 тестам

Точность диагноза нейросети составляет 85%. Такое исследование опубликовано на ресурсе arxiv.org.

Сотрудники Швейцарской высшей технической школы в Цюрихе разработали специальные алгоритмы на основании медицинских исследований. Для ускоренного обследования достаточно использовать смартфон с соответствующим ПО. Данные обрабатывали как для каждого испытания по отдельности, так и суммировали все результаты.

Первый тест заключается в особенностях походки человека. Подопытному необходимо сделать 20 шагов, развернуться и пройтись обратно через 30 секунд, все это время держа устройство в кармане. Для второго этапа требуется громко затянуть звук "а" на 10 секунд, чтобы алгоритмы оценили голос. Третий демонстрирует мелкую моторику - человеку следует 20 секунд поочередно нажимать две кнопки. Напоследок, для проверки памяти, пациенту предлагают воспроизвести порядок появления цветков на экране.

Эффективность метода швейцарские проверили во время эксперимента. 1853 добровольца из проекта mPower. Ученые предлагали им пройти тесты на смартфоне, а затем сравнивали диагноз ИИ с заключениями врачей. Надежность системы пока не идеальна. Однако приложение очень удобно в использовании, не требует дополнительного оборудования и усилий медперсонала.