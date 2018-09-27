Ученые впервые создали "искусственную жизнь" на квантовом компьютере

Новая модель предполагает появление случайных аномалий, чего раньше добиться не удавалось. О достижениях проекта пишет журнал Scientific Reports.

Сотрудники испанского Университета Страны Басков использовали в своей разработке квантовый компьютер IBM QX4. Он позволил создать для "искусственной жизни" объект на основе двух кубитов. Один из них симулировал генетический код, а другой представлял его в виде некой формы - фенотипа. Квантовые единицы размножаются, передавая свои свойства следующим поколениям, а затем умирают. Генотип может случайным образом меняться за счет вращений квантовых состояний.

Такая концепция позволяет отойти от традиционного двоичного программирования и наблюдать непредсказуемые результаты. Нечто подобное квантовой модели испанцев происходит и в естественной среде. У живых организмов возникают мутации и едва заметные изменения, которые составляют основу эволюционного процесса.

Авторы статьи пишут, что полученные результаты совпадают с созданными в 2015 году теоретическими моделями. Они доказывают, что естественные процессы можно имитировать квантовыми моделями. Однако ученые пока не могут с уверенностью утверждать, будто сама жизнь имеет квантово-механическое происхождение.