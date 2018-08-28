Ученые выяснили, что счастливую пару можно распознать по речи

Сегодня, 04:30 \\ Наука

Специалисты из университета Калифорнии провели исследование, в процессе которого установили, что молодые люди, которые счастливы вместе, имеют одинаковую особенность.

 Ученые обобщили несколько десятков исследований, так или иначе касавшихся этого вопроса, и выяснили, что лучше всего по-настоящему характеризуют счастливые партнерские отношения местоимения «мы» или «нас». Причем психологи установили, что этот маркер одинаково эффективно определяет уровень счастья как в парах, которые только начали свои отношения, так и в тех, которые уже длительное время вместе. Научные работы касались более чем 5000 человек. Специалисты установили, что люди, состоящие в отношениях, которые используют в конфликтных ситуациях местоимения множественного числа, невольно показывают, что не отделяют свои жизни друг от друга. В данном случае это не плохо и не является потерей индивидуальности. Поскольку использование «мы» и «нас» отлично демонстрирует уровень привязанности друг к другу и говорит о прочной связи, которая не нуждается в серьезном укреплении.

Кроме того, авторы исследования отмечают, что даже намеренное применение этих слов в паре способно увеличить уровень доверия и сделать отношения более крепкими и близкими. Первые подобные анализы были сделаны еще в середине прошлого столетия. Однако психолог Робинс вместе со своими коллегами обновила данные и выяснила, что пары, активно использующие местоимения «мы» и «нас», действительно имеют более успешные и здоровые отношения.

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Автор - Евгения Чернобаб
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