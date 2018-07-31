Ученые: эпидемии гриппа в больших и малых городах отличаются

Медики определили факторы, которые влияют на вспышки болезни. Их исследование разместил сайт издания Science.

Ученые из США и Великобритании объединились, чтобы изучить эпидемии гриппа среди американцев. Они проанализировали количество заразившихся в 600 городах по всем США с 2002 по 2008 года. В этом исследователям помогли медицинские записи местных врачей. Отдельно они обращали внимание на влажность воздуха в период эпидемий.

Как оказалось, вспышки гриппа в больших и малых городах отличаются скоростью распространения. В американских мегаполисах вирус распространяется среди людей относительно равномерно. А вот в небольших населенных грипп быстро поражает пациентов в больших количествах, после чего слабеет и резко останавливает свою экспансию.

В таких городах большую роль играет влажность воздуха. При её повышении число зараженных заметно увеличивалось. На течение экспансии в мегаполисах этот фактор существенно не влияет. По мнению ученых, из-за высокой плотности населения болезнь и без того хорошо переходит от носителя к новым жертвам. Авторы статьи предлагают использовать их метод для прогнозирования эпидемий в различных странах. Однако для создания рабочей модели ученым со всего мира необходимо собрать больше данных.