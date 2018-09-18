Ученые выяснили, что использование ветопарков приносит вред в окружающую среду

Сегодня, 22:29 \\ Наука

Парниковые газы наполнили планету Земля, в больших городах собираются кучи дыма, а среднее значение температуры вырастает с каждым годом.

 Ученые из Гарвардского университета сообщили о возможных последствиях при строительстве огромных ветопарков. Результаты исследований показали, что возле таких ветряных электростанций вырастает температура воздуха.

Катастрофическая ситуация в экологии привела к большему использованию подобных возобновляемых истоков энергии. Однако, ветрогенераторы приносят вред в окружающую среду не меньше, чем другие источники.

Когда человечество использует ископаемые виды топлива, чтобы получить электричество, происходит серьезный удар для планеты. Данные продукты способствуют изменениям климата. Для того, чтобы предотвратить такой урон для атмосферы ученые ищут различные источники электричества, которые смогут не нести вред и сохранить окружающую среду.

Благодаря действующим ветопаркам исследователям удалось собрать данные об атмосферных показателях. Далее была сконструирована такая ситуация, в которой Америка будет получать энергию ветопарками. Если же такие планы начнут приходить в действие, то температура воздуха поднимется до0,24 градусов Цельсия. Такой показатель в десять раз больше, чем при использовании солнечных батарей.

Ранее британские ученые выяснили, что кратковременный сон лучше усваивает и запоминает информацию.

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Автор - Дарья Андросова
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