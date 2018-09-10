Биологи впервые обучили воровьев новой песне в дикой природе

Канадские птицы успешно переняли мелодии из динамиков и даже передали их детям. Об этом пишет издание Current Biology.

Саваннские воробьи относятся к типу социальных животных, которые учатся общаться при помощи звуков у старших представителей вида. Ранее ученые успешно заставляли птиц испонять несвойственные им трели, лишив общества сородичей в лабораторных условиях. Однако сотрудники Виндзорского университета в Канаде стали первыми, кто смог изменить поведение воробьев в дикой природе.

Для проекта группа ученых во главе с Дэном Менниллом выбрали популяцию Passerculus sandwichensis, обитающих изолированно на острове Кент. Местные воробьи даже после перелета в теплые края всегда возвращаются на родину для продолжения рода. Таким образом орнитологи изучали наследственность изменений. В ходе эксперимента исследователи установили среди деревьев 40 динамиков, питающихся от солнечных батарей. С 2013 по 2018 год они проигрывали песни, заметно отличающиеся от воробьиных. 30 диких воробьев из пяти групп выучили новую мелодию.

Ученые проверили обстановку на двух ближайших островах и обнаружили, что песенный репертуар соседей остался неизменным. В то же время, особи с искусственными песнями не стали изгоями в обществе. Поменяв некоторые фрагменты мелодии, ученым удалось обнаружить четырех воробьев, которые выучили оригинал от первого поколения подопытных. Это доказывает, что певчие птицы в первый год своей жизни воспринимают и пытаются воспроизводить звуки из окружающей среды.