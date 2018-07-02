Ученые представили шрифт для лучшего запоминания прочитанного

Сегодня, 16:19 \\ Наука

Технология основана на психологической концепции "желательной трудности". О разработке пишет издание New Atlas.

 Проектом занялись сотрудники Королевского технологического университета в Мельбурне. Группа поведенческих психологов и дизайнеров решили создать новый печатный шрифт, который поможет мозгу лучше усваивать прочитанное. Они пришли к выводу, что легкая читаемость мешает запоминанию информации. Поэтому ученые добились баланса между понятностью букв и необычным видом. Его удалось достичь, убрав незначительные фрагменты.

Готовый шрифт получил название Sans Forgetica. Его представили для исследований в Австралии 400 добровольцам, отобранным из местных студентов. Оказалось, что взгляд участников чуть дольше задерживался на словах. Это давало мозгу необходимую зрительную нагрузку и заставляло его лучше запоминать смысл текста. Исследователи разметили Sans Forgetica на сайте университета для открытого скачивания в формате Open Type.

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Автор - Александр Лубяной
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