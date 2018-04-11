Учёные научились измерять отдельные молекулы из нанолитра крови

Специалисты из Гронингенского университета разработали метод, позволяющий в реальном времени определить компоненты крови, мочи или пота.

Глава исследований Джованни Манглия рассказал о новейших разработках в журнале Nature Communications, благодаря которым они научились проводить быстрые анализы. Метод позволяет измерять метаболиты в нанолитре жидкости. Определить уровень сахара, других жизненно важных компонентов, а также наркотиков можно за минуту, не прибегая к серьезным анализам. Ранее подобные экспертизы могли занимать до нескольких дней, а результаты не всегда были точными.

В основу метода легли белки, вырабатываемые в крови для переноса компонентов, разделяя их на отдельные молекулы. Именно они позволяют проводить анализ при помощи передачи электрического импульса. Для проведения экспертизы необходимо установить небольшое электронное устройство, разработанное учёными. Его размеры позволяют использовать его во многих приспособлениях, даже в домашних условиях. Основной задачей специалистов является определение основных белков, позволяющих расширить спектр анализируемых компонентов.