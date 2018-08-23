Гены неандертальцев смогли предотвратить инфекции современных людей

Сегодня, 15:25 \\ Наука

Вид неандертальцев исчез более 40000 лет назад. Версий об их исчезновении очень много и все они разные. Самая частая из них говорит о том, что данный вид истребили кроманьонцы. Но сейчас у ученых возникли доказательства вражды между этими видами первобытных людей, а также смешение друг с другом. Примерно, 2% ДНК у азиатов и европейцев совпадают с данными неандертальцев.

 В современном обществе гены древних людей часто попадаются, в отличии от других видов. Из таких показателей ученые сообщили об эволюционировании человека благодаря данному виду. Такие выводы и доказательства нашли исследователи из Стэнфордского университета. Кроманьонцы благодаря смешанности с неандертальцами защитили себя от многих вирусов, которые настигли их в Африке.

Для подтверждения такой теории ученые начали составлять список, в котором около 4500 генов современного человека. Все эти люди были связаны с защитой вирусов. Далее исследователи составили базу данных с этими ДНК и данными неандертальцев. В конце получилось 152 общих фрагментов. В итоге результаты показали, что благодаря этому виду у современного человека имеется защита от инфекций.

Ранее ученые выяснили какую пользу составляет виноградный сок. Оказывается, что вылечить рак возможно при помощи винограда.

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Автор - Дарья Андросова
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