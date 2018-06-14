Ученым удалось победить болезнь Хантингтона

Это удалось сделать благодаря специальной терапии олигосмысловыми нуклеотидами, что привело к улучшению когнитивных функций.

Болезнь Хантингтона - это генетическое заболевание нервной системы, которое проявляет себя как правило в возрасте 30-50 лет и вызывает психические расстройства. Ученые всего мира долго боролись над препаратом, в основу которого входят антисмысловые олигонуклеотиды. Это все-таки удалось победить канадским ученым из Британской Колумбии совместно с американской компанией Ionis Pharmaceuticals. Данный препарат был тут же протестирован на мышах с болезнью Хантингтона, после введения которого удалось восстановить когнитивные функции головного мозга.

Ему было присвоено название Ionis-HTTRx. Препарат напоминает нить ДНК, созданную искусственным образом, ее задача состоит в том, что бы обезвреживать РНК-молекулы, у нее есть особенность она может доносить информацию о зараженном гене прямо в рибосомы. Препарат вводится в спинной мозг. Непростой задачей стало для специалистов то, что медикамент должен попадать в нужные отделы организма, чего добиться было очень сложно.