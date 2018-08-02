Новосибирские ученые создали первую биодобавку из рябины без горечи

Вещество можно добавлять в блюда, чтобы увеличить количество витаминов. 5 октября об изобретении доложила пресс-служба российского Минобрнауки.

Рябина известна своими полезными свойствами. Однако большинству людей ягоды не приходятся по вкусу из-за природной горечи. Сотрудникам Института химии твердого тела и механохимии удалось избавиться от недостатка продукта. Они разработали для порошкового сырья специальную оболочку из растительного полисахарида. В таких капсулах биодобавка из рябины не будет передавать пище свой горький привкус.

Новосибирские ученые рассказали о технологии приготовления уникального вещества. Прежде всего они испаряют из рябины воду при помощи инфракрасного излучения. В итоге 90% биологически активных веществ остаются в ягодах. Затем химики измельчают плоды в порошок, который инкапсулируют.

Первая в мире биодобавка из рябины содержит витамин С, антиоксиданты, микроэлементы, аскорбиновую кислоту, каротин и природные антисептики. При этом она стоит очень дешево. Авторы разработки предлагают добавлять капсулы с рябиной в различные полуфабрикаты. Это сделает их намного полезнее, не меняя вкус. Осталось лишь провести клинические исследования на добровольцах.