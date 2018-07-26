Власти Японии разрешили изменять гены человеческих эмбрионов

Теперь ученые смогут официально редактировать ДНК зародышей, используя современные генетические инструменты. Об этом сообщило научное издание Nature.

Раньше законодательство Японии практически не регулировало вопрос о генной инженерии в отношении человеческих эмбрионов. Власти страны не спешили с официальным запретом, как это сделали многие страны. Однако и не поощряли. Но недавно Министерство здравоохранения и науки приняли свод правил, которые регламентируют исследования в этой области.

С ними ознакомился Тецуи Исии, сотрудник Университета Хоккайдо в Саппоро. Японский биоэтик отметил, что новое постановление правительства разрешило изменять гены эмбрионов человека в рамках медицинских исследований. В экспериментах можно задействовать такую технологию, как CRISPR-Cas9. По словам ученого, изучение позволит узнать механизмы внутриутробного развития плода. В будущем генетики смогут ещё на этом этапе выявлять мутации и предотвращать болезни. В то же время, власти Японии запретили создавать в лабораториях генно-модифицированных особей.