Власти Японии разрешили изменять гены человеческих эмбрионов

Сегодня, 10:37 \\ Наука

Теперь ученые смогут официально редактировать ДНК зародышей, используя современные генетические инструменты. Об этом сообщило научное издание Nature.

 Раньше законодательство Японии практически не регулировало вопрос о генной инженерии в отношении человеческих эмбрионов. Власти страны не спешили с официальным запретом, как это сделали многие страны. Однако и не поощряли. Но недавно Министерство здравоохранения и науки приняли свод правил, которые регламентируют исследования в этой области.

С ними ознакомился Тецуи Исии, сотрудник Университета Хоккайдо в Саппоро. Японский биоэтик отметил, что новое постановление правительства разрешило изменять гены эмбрионов человека в рамках медицинских исследований. В экспериментах можно задействовать такую технологию, как CRISPR-Cas9. По словам ученого, изучение позволит узнать механизмы внутриутробного развития плода. В будущем генетики смогут ещё на этом этапе выявлять мутации и предотвращать болезни. В то же время, власти Японии запретили создавать в лабораториях генно-модифицированных особей.

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Автор - Александр Лубяной
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