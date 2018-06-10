Ученые создали мощнейшую лазерную систему для измерения расстояния до Луны

Сегодня, 07:30 \\ Наука

Ученые из университета информационных технологий, механики и оптики нашли способ создать мощнейшую лазерную систему, которую используют в лунном локаторе для измерения расстояния до Луны. Данные будут точными до миллиметров. О таких достижениях рассказал Роман Балмашнов, который является инженером НИЦ лазерной физики.

 По словам мужчины на сегодняшний день ученым довольно просто создавать лазера, которые достигают длительности импульсов в десятки пикосекунд. Также он сообщает, что выходная энергия импульсов их лазера выше в два раза, чем у подобных конструкций.

Балмашов уверен, что лазерная энергия не изменяется от импульса к импульсу из-за достижения максимальной частоты следования импульсов 200 Гц, а также стабильн6ости в энергии.

Данная лазерная система будет использоваться в лунном лазерном локаторе в ГЛОНАСС. Такая система поможет улучшить спутниковую навигацию.

Ранее ученые Сибирского государственного университета науки и технологий им.М.Ф.Решетнева выяснили, какой вред для человека приносит лапша быстрого приготовления. Если же употреблять данный продукт в умеренных количествах, то никакой опасности не представляет. Специалисты долгое время анализировали и проводили различные эксперименты с лапшой.

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Автор - Дарья Андросова
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