Ученые создали мощнейшую лазерную систему для измерения расстояния до Луны

Ученые из университета информационных технологий, механики и оптики нашли способ создать мощнейшую лазерную систему, которую используют в лунном локаторе для измерения расстояния до Луны. Данные будут точными до миллиметров. О таких достижениях рассказал Роман Балмашнов, который является инженером НИЦ лазерной физики.

По словам мужчины на сегодняшний день ученым довольно просто создавать лазера, которые достигают длительности импульсов в десятки пикосекунд. Также он сообщает, что выходная энергия импульсов их лазера выше в два раза, чем у подобных конструкций.

Балмашов уверен, что лазерная энергия не изменяется от импульса к импульсу из-за достижения максимальной частоты следования импульсов 200 Гц, а также стабильн6ости в энергии.

Данная лазерная система будет использоваться в лунном лазерном локаторе в ГЛОНАСС. Такая система поможет улучшить спутниковую навигацию.

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