Отцы с низким уровнем «мужского» гормона оказались лучше остальных

Сегодня, 21:21 \\ Наука

Американские ученые из университета Нотр-Дам, Иллинойс, провели исследование, которое было направлено на определение влияния концентрации таких гормонов, как кортизол и тестостерон на взаимодействие отцов с детьми. Результаты своей работы они опубликовали в научном издании Hormones and Behavior, посвященном поведенческой эндокринологии. 

Представители научного сообщества ранее производили схожие исследования на тему, однако в основном внимание уделялось женщинам. Кортизол является гормоном, ответственным за эмоциональные состояния организма, а тестостерон известен как основной мужской гормон. 

Американские ученые взяли образцы крови у 298 мужчин, у которых в течение последних появился ребенок. Некоторые из них были многодетными, для некоторых чадо было первенцем. Далее специалисты наблюдали за поведением участников эксперимента на протяжении последующих четырех месяцев после рождения ребенка. 

Ученым удалось выявить, что повышенный уровень кортизола, который наблюдался у мужчин, когда они держали свое чадо на руках, с течением времени формировался в более заботливое поведение по отношению к отпрыску. Те отцы, у которых эксперты обнаружили пониженный уровень тестостерона после рождения ребенка, впоследствии были сильнее увлечены воспитанием потомка. 

Авторы эксперимента объясняют повышенную концентрацию кортизола стрессом, которые испытывают новоиспеченные родители.

Поделиться новостью:
Автор - K Abou Taam
Главное за неделю

«Нибиру рядом»: в Канаде жители увидели в небе зловещий черный круг

 Странный объект в небе был похож на неровное круглое тело, имеющее загадочную структуру и консистенцию. Очевидцы предположили, что им удалось увидеть и запечатлеть знак о приближении таинственной...

Марина Хлебникова обнаружила мужа мертвым в Москве

 Инцидент произошел вчера, 30 сентября, в вечернее время. Российская певица нашла тело в...

Ученые раскрыли секрет происхождения скифов, сарматов и киммерийцев

 Генетика этих кочевых народов напоминает структуру представителей мордвы и Северного...

AFP: На 95-м году жизни скончался шансонье Шарль Азнавур

 Печальную новость сообщили корреспонденты французского информационного агентства Agence...

Сохранившиеся в сосудах остатки помогли узнать рацион древних людей

Международная группа ученых провела анализ остатков, сохранившихся в сосудах древней...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ