Отцы с низким уровнем «мужского» гормона оказались лучше остальных

Американские ученые из университета Нотр-Дам, Иллинойс, провели исследование, которое было направлено на определение влияния концентрации таких гормонов, как кортизол и тестостерон на взаимодействие отцов с детьми. Результаты своей работы они опубликовали в научном издании Hormones and Behavior, посвященном поведенческой эндокринологии.

Представители научного сообщества ранее производили схожие исследования на тему, однако в основном внимание уделялось женщинам. Кортизол является гормоном, ответственным за эмоциональные состояния организма, а тестостерон известен как основной мужской гормон.

Американские ученые взяли образцы крови у 298 мужчин, у которых в течение последних появился ребенок. Некоторые из них были многодетными, для некоторых чадо было первенцем. Далее специалисты наблюдали за поведением участников эксперимента на протяжении последующих четырех месяцев после рождения ребенка.

Ученым удалось выявить, что повышенный уровень кортизола, который наблюдался у мужчин, когда они держали свое чадо на руках, с течением времени формировался в более заботливое поведение по отношению к отпрыску. Те отцы, у которых эксперты обнаружили пониженный уровень тестостерона после рождения ребенка, впоследствии были сильнее увлечены воспитанием потомка.

Авторы эксперимента объясняют повышенную концентрацию кортизола стрессом, которые испытывают новоиспеченные родители.