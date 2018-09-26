Ученые придумали модель для расчета вероятности контакта с инопланетными существами

Сегодня, 19:48 \\ Наука

Швейцарские ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны совместно со своими американскими коллегами из Калифорнийского университета Беркли предложили статистическую модель собственной разработки, благодаря которой рассчитали вероятность обнаружения человечеством внеземных цивилизаций в галактике Млечного пути. Результаты исследования опубликованы в научном издании Proceedings of the National Academy of Sciences. 

Команда физиков во главе с Клаудио Гримальди (Claudio Grimaldi) при проведении расчетов основывалась на теореме английского математика Байеса, с помощью которой возможно определить вероятность события, которое статистически взаимосвязано с ранее произошедшим. По отсутствию зафиксированных случаев обнаружения инопланетных сигналов в определенном радиусе от Земли ученые смогли определить вероятность существования технологически развитого вида на более удаленном расстоянии. 

Авторы проекта утверждают, что если человечество не найдет доказательств существования других форм жизни в радиусе тысячи световых лет, то вероятность того, что Земля находится на слишком большом расстоянии для приятия сигнала, поступающего из других частей Галактики, будет выше 10%. Если в пределах данного расстояния находится инопланетная цивилизация, то вероятность наличия другой в иной области Млечного Пути повышается почти до 100%. 

Один из создателей модели замечает, что ими было учтены лишь вероятности контакта с развитыми видами, подобно человечеству, однако не с существами, которые проходят более ранние стадии развития или избравшими иной путь развития технологического прогресса. 

Если представители научного сообщества придут к выводу, что люди – единственные существа в Млечном Пути, то человечество лишится надежды на общение и обмен опытом с другими видами, поскольку недавно американские ученые теоретически доказали отсутствие альтернативных измерений. 

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Автор - K Abou Taam
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