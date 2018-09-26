Ученые придумали модель для расчета вероятности контакта с инопланетными существами
Швейцарские ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны совместно со своими американскими коллегами из Калифорнийского университета Беркли предложили статистическую модель собственной разработки, благодаря которой рассчитали вероятность обнаружения человечеством внеземных цивилизаций в галактике Млечного пути. Результаты исследования опубликованы в научном издании Proceedings of the National Academy of Sciences.
Команда физиков во главе с Клаудио Гримальди (Claudio Grimaldi) при проведении расчетов основывалась на теореме английского математика Байеса, с помощью которой возможно определить вероятность события, которое статистически взаимосвязано с ранее произошедшим. По отсутствию зафиксированных случаев обнаружения инопланетных сигналов в определенном радиусе от Земли ученые смогли определить вероятность существования технологически развитого вида на более удаленном расстоянии.
Авторы проекта утверждают, что если человечество не найдет доказательств существования других форм жизни в радиусе тысячи световых лет, то вероятность того, что Земля находится на слишком большом расстоянии для приятия сигнала, поступающего из других частей Галактики, будет выше 10%. Если в пределах данного расстояния находится инопланетная цивилизация, то вероятность наличия другой в иной области Млечного Пути повышается почти до 100%.
Один из создателей модели замечает, что ими было учтены лишь вероятности контакта с развитыми видами, подобно человечеству, однако не с существами, которые проходят более ранние стадии развития или избравшими иной путь развития технологического прогресса.
Если представители научного сообщества придут к выводу, что люди – единственные существа в Млечном Пути, то человечество лишится надежды на общение и обмен опытом с другими видами, поскольку недавно американские ученые теоретически доказали отсутствие альтернативных измерений.