Учёные выяснили, какие женщины склонны к алкоголизму при беременности

Сегодня, 19:36 \\ Наука

Австралийские учёные, озабоченные проблемой алкоголизма во время беременности, получили весьма неожиданные результаты.

Согласно более ранним исследованиям, иногда воздействие алкоголя на опиоидные рецепторы способно повысить шансы женщины забеременеть. Но некоторые дамы, войдя во вкус, могут браться за стакан, когда уже носят ребёнка под сердцем. Опираясь на статистику, учёные выяснили, что к ним относятся две категории женщин: взрослые, с высшим образованием и необразованные женщины.

Разница между ними состоит только в количестве выпитого. Образованные взрослые женщины чаще задумываются над вредом, который их поведение может причинить потомству, нежели безграмотные. Необразованные женщины склонны думать только о своём удовольствии и часто приходят к алкоголизму. Вред алкоголя на развивающийся плод был доказан давно: спиртные напитки могут вызвать пороки, повредить эмбрион, изменить генетику и повлиять на хромосомный материал.

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Автор - Олеся Куприна
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