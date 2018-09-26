Российские ученые определили реальный вред "Доширака"

Сегодня, 17:58 \\ Наука

Популярная лапша быстрого приготовления оказалась не такой опасной, как многие считали. Результаты исследования опубликовал сайт СибГУ имени Решетнева.

 Доцент органической химии Елена Семиченко изучила состав "Доширака". Она определила, что действительно вредных для организма веществ продукт не содержит. Даже если отдельные ингредиенты могут отравить человека - их концентрация в лапше слишком низкая для печальных последствий. Но и полезного в такой пище мало.

Прежде всего, химик обратила внимание на белую пшеничную муку. В ней недостаточно витаминов и клетчатки. Для здоровья куда лучше есть блюда из цельнозерновой муки. Пальмовое масло тоже стоит избегать - насыщенные жиры грозят появлением атеросклеротических бляшек в крови. Консерванты сорбат калия и бензоат натрия тоже не представляют реальной опасности. В составе присутствует глутамат натрия, который успел приобрести себе дурную славу. Но Елена Семиченко подчеркнула, что в бифштексе этой соли куда больше, чем в лапше. Мальтодекстрин - так и вовсе безвредное производная крахмала.

Российский специалист развеяла миф о вреде "Доширака". Но поспешила отметить, что этим продуктом нельзя питаться постоянно из-за дефицита необходимых жиров и белков. По её словам, человеческий организм нуждается в разнообразном рационе, включающем мясо, овощи и фрукты.

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Автор - Александр Лубяной
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