При зрителях брачный танец певчей птички длится дольше

Команда японских и немецких ученых в ходе проведения исследования обнаружили, что птицы синеголовые астрильды (Uraeginthus cyanocephala) демонстрируют гораздо более длительные брачные танцы в присутствии сторонних особей, однако не поют, чтобы не спровоцировать конфликтных ситуаций с особями своего пола. Результаты исследований опубликованы в научном издании Science.

Группа экспертов во главе с Нао Ота (Nao Ota) из Университета Хоккайдо изучали то, какое влияние оказывает аудитория на брачное поведение небольших певчих птиц. Как и для многих других моногамных птиц, для синеголовых астрильдь брачный ритуал несет особое значение, а состоит из песен и танцев с прыжками. Эксперимент ученые проводили просто – они наблюдали за поведением птиц, иногда в присутствии других особей, а от пары пернатых их всегда отделяла стенка клетки.

Исследователи заметили, что наличие зрителей заставляет птиц обоих полов демонстрировать более длительные и интенсивные брачные танцы и пение. Авторы проекта предполагают, что такое поведение может подчеркивать сильную связь в паре перед другими особями, а может быть направлено на восхваление своих достоинств перед потенциальными партнерами. Однако, птицы обоих полов не производили пения без сопутствующих танцев в присутствии других особей, поскольку обычно данный сигнал носит агрессивный характер и устанавливает власть на территории, что значит, что пернатые избегают конфликтов в брачный период.

Недавно команда шведских ученых выяснила, что птицы помогают в воспитании младших особей в эгоистических целях.