Тропические деревья эволюционировали и приманивают лемуров запахом плодов

Сегодня, 16:09 \\ Наука

Команда американских, немецких и малагасийских биологов в ходе проведения работы обнаружила, что фруктовые деревья используют вырабатываемые ими запахи для привлечения распространителей своих семян – лемуров. Некоторые растения, семена которых рассеиваются птицами, привлекают их яркой наружностью плодов. Результаты исследования опубликованы в научном издании Science Advances. 

В научном сообществе давно была выдвинута гипотеза о том, что тропические деревья способны адаптировать свои фрукты под предпочтения восприятия основных переносчиков семян. Если они распространятся животными, которые распознают пищу визуально, то цвет и порой форма плодов меняется на внешне более привлекательные.

Международная команда биологов изучила рыжебрюхих лемуров (Eulemur rubriventer), обитающих исключительно на Мадагаскаре и руководствующихся органами обоняния больше остальных, и 19 различных видов тропических деревьев, для которых животные являлись основными распространителями семян. На острове водится относительно немного пернатых, однако ученые проанализировали и 11 растений, которые использовали как лемуров, так и птиц. Эксперимент проводился биологами в Национальном парке Ранумафана, который расположен в восточной части Мадагаскара. 

Биологи провели анализ 428 зрелых и 434 незрелых фруктов и выяснили, что существует разница в составе летучих веществ плодов, семена которых переносились лемурами. Запах продукта на стадии зрелости оказался вдвое сильнее. Виды деревьев, которые распространялись и птицами не имели особого отличия в аромате плодов.

Авторы исследования отмечают, что они наблюдали за тем, как особи лемуров в большинстве случаев при выборе плода обязательно нюхают его. Они предполагают, что тропические деревья адаптировали свои плоды в ходе эволюции для привлечения животных, поскольку данная не способность не является особенностью тропических растений острова и не могла быть получена генетически.

Недавно другая команда проводила эксперимент с участием ленивцев, в котором им удалось заметить, что метаболизм животных при любых температурных изменениях замедляется, будто зверь впадает в спячку.

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Автор - K Abou Taam
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