Ленивцы проявляют постоянное медлительное поведение при разной температуре

Сегодня, 13:41 \\ Наука

Биологи провели эксперимент, в котором подвергали бурогорлых ленивцев (Bradypus variegatus) различной температуре для наблюдения за животными. Им удалось выяснить, что самый многочисленный представитель семейства при отклонении от привычный условий замедляет всю свою деятельность, что является несвойственным ни для млекопитающих, ни для любых других животных. Результаты исследования опубликованы в научном издании PeerJ. 

Различные представители животного царства проявляют разное поведение при изменении температурного режима окружающей среды. Рептилии, которые не обладают способностью регуляции температуры тела, менее активны в холод и более подвижны в жару. Млекопитающим животным необходимо постоянно поддерживать определенную температуру тела, так что для них введено специальное определение термонейтральной зоны, в пределах которой зверь будет ощущать себя комфортно. В большинстве своем им свойственно ускорять метаболизм при повышенной температуре. 

Однако бурогорлые ленивцы не проявили подобного поведения. Их реакция на перемены в температурном режиме была смешанной, животные вели себя одновременно как млекопитающие, рептилии и птицы. Особое внимание биологи уделили активности метаболизма у ленивцев в организме. При холодной температуре они тратят мало энергии, мало при нормальной температуре и снова мало при высокой отметке на градуснике. 

Авторы проекта до сих не обнаружили причин такого аномального поведения животных, но полагают, что они связаны с медлительностью животных и вытекающей из нее способностью сопротивляться жаре. Биологи рассказали, что схожие реакции в организме наблюдаются у животных, которые впадают в спячку, однако ленивцы остаются преимущественно бодрствующими. 

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Автор - K Abou Taam
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