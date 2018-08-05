Иммунная система альпака поможет создать лекарство от рака

Сегодня, 10:42 \\ Наука

Учёные доказали, что ценность альпака состоит не только в дорогостоящем и тёплом мехе, но и в уникальных наночастицах иммунной системы.

Помимо тёплого и мягкого меха альпака также могут похвастаться своей необычной иммунной системой. В исследовании было обнаружено, что животные производят уникальные наночастицы, которые могут быть задействованы в революционном лечении рака. Повышенный белок эпидермального фактора роста (ЭФР) обычно приводит к появлению в организме опухолей. Учёные разработали несколько антител с рецепторами, реагирующих на ЭФР, однако те не являются достаточно эффективными, а у пациентов довольно быстро развивается устойчивость к этим видам лекарств.

Исследователи под руководством Эрнеста Гиральта из Института биомедицинских исследований в Барселоне вместе с их бельгийскими коллегами впрыскивали ЭФР в альпака, чтобы найти молекулу, способную побороть высокую селективность белка. Альпака – одно из немногих животных, способных естественным образом продуцировать однодоменные антитела. Они намного меньше обычных антител и часто упоминаются в научной литературе как наночастицы. Они более дешёвые и простые для массового производства, чем традиционные моноклональные антитела. Это поможет создать лекарство от рака для людей с устойчивостью к традиционным методам медицины.

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Автор - Марина Фёдорова
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