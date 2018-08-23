Скафандр для выхода в космос на МКС оказался неисправен – NASA

Сегодня, 07:30 \\ Наука

Американское агенство NASA сообщило о возникших неполадках со скафандром EMU 3003, предназначенном для выхода астронавта в открытый космос, которое произошло на американской части Международной космической станции. Специалистам до сих пор не удалось починить устройство. 

В своем сообщении NASA рассказывает, что первично проведенные проверки связи не выявили никаких отклонений от нормы, однако полученные со скафандра записи оказались не такими, как ожидалось. 

Скафандр EMU 3003 потерпел потерю информации, которая произошла во время передачи при помощи первичных радиосредств. Некоторые потерянные части характеристик сигнала экспертам удалось восстановить при переключениями между замещающим и первичным средством связи, однако выявить причину разрыва соединения так и не получилось. 

Астронавты на МКС могут не устранить неполадку до запланированного выхода в открытый космос, который состоится 19 октября текущего года, так что было принято решение об использовании запасного скафандра. Следующий раз им предстоит оказаться там совсем скоро – 25 октября. Миссию предстоит выполнить американскому космонавту Нику Хейгу и его немецкому коллеге Александру Герсту. 

Тем временем, в NASA назначили специальные совещания, на которых в агенстве попытаются установить причину неисправности и определить дальнейшие действия. 

Случившееся заставляет вспомнить о дыре на борту одного из кораблей «Союз» на МКС, которая успела произвести большой ажиотаж на просторах сети. Некоторые пользователи даже допускали предположения о диверсии, однако происходящее на МКС остается тайной, интригующей все больше с развитием событий. 

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Автор - K Abou Taam
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