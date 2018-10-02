Ученые: Стресс снижает вероятность беременности

Ученые выявили, что постоянный стресс и необходимость разрываться между жомом и работой снижает шансы забеременеть.

Специалисты из Бостонского университета выявили, что стресс может стать серьезным препятствием для женщин, которые желают забеременеть.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 4,6 тысяч женщин в возрасте 21 – 45 лет. Помимо этого, в исследовании приняло участие более тысячи мужчин.

Исследователи наблюдали за парами в течение года. В это время добровольцы отмечали свой уровень стресса при помощи специального опросника. Наибольший балл показывал сильную подавленность. Самыми худшими оказались результаты, где мужчины набрали 10 баллов, а женщины 20 и более.

Так, благодаря этому исследованию удалось узнать, что высокий уровень стресса на 25% уменьшает вероятность забеременеть. Особенно четко это прослеживается в ситуациях, когда девушке приходится разрываться между домашними обязанностями и работой.

Напоминаем, что ранее ученые выяснили, что идеальным временем для занятий любовью является утро. Тогда организм получает максимальную пользу и бодрость.