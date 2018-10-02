Ученые: Стресс снижает вероятность беременности

Сегодня, 20:52 \\ Наука

Ученые выявили, что постоянный стресс и необходимость разрываться между жомом и работой снижает шансы забеременеть. 

 Специалисты из Бостонского университета выявили, что стресс может стать серьезным препятствием для женщин, которые желают забеременеть. 

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 4,6 тысяч женщин в возрасте 21 – 45 лет. Помимо этого, в исследовании приняло участие более тысячи мужчин. 

Исследователи наблюдали за парами в течение года. В это время добровольцы отмечали свой уровень стресса при помощи специального опросника. Наибольший балл показывал сильную подавленность. Самыми худшими оказались результаты, где мужчины набрали 10 баллов, а женщины 20 и более. 

Так, благодаря этому исследованию удалось узнать, что высокий уровень стресса на 25% уменьшает вероятность забеременеть. Особенно четко это прослеживается в ситуациях, когда девушке приходится разрываться между домашними обязанностями и работой. 

Напоминаем, что ранее ученые выяснили, что идеальным временем для занятий любовью является утро. Тогда организм получает максимальную пользу и бодрость.

Поделиться новостью:
Автор - Тереза Кёльн
Главное за неделю

«Нибиру рядом»: в Канаде жители увидели в небе зловещий черный круг

 Странный объект в небе был похож на неровное круглое тело, имеющее загадочную структуру и консистенцию. Очевидцы предположили, что им удалось увидеть и запечатлеть знак о приближении таинственной...

Марина Хлебникова обнаружила мужа мертвым в Москве

 Инцидент произошел вчера, 30 сентября, в вечернее время. Российская певица нашла тело в...

Перерождающаяся медуза оказалась единственным бессмертным существом на планете

Биологи признали медузу Turritopsis nutricula единственным бессмертным животным,...

«Слабо знает Россию»: Кадыров отреагировал на угрозы главы МВД США устроить морскую блокаду

 Министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что ограничить долю России на мировом...

Ученые из Великобритании доказали, что собаки не умнее других животных

 Ученые из Великобритании проводили эксперимент и поняли что интеллект собак не выше, чем...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ