Эксперты: Бумажные салфетки при насморке возбуждают инфекционные заболевания

Сегодня, 06:30 \\ Наука

Новое исследование раскрыло негативные свойства бумажных салфеток. Как оказалось, они могут быть прямыми возбудителями инфекционных болезней.

 

Как известно, бумажные салфетки используются людьми при насморке. Однако никто не задумывался о том, что продукция может стать угрозой для здоровья человека.

Бумажные салфетки действительно очень практичны в использовании при простуде. Но люди, подвергшиеся насморку, не знают о том, что при изготовлении салфеток производитель использует дешёвое сырье. Например, это может быть обыкновенная макулатура, обработанная хлорной известью, отбеливатели или тальк.

При взаимодействии ослабленной слизистой оболочки с некачественно выполненной бумажной салфеткой, происходит заражение воспаленных участков. Также пациенты могут столкнуться с аллергической реакцией, приносящей не меньший вред здоровью.

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Автор - Мария Ткаченко
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