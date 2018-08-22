Эксперты: Бумажные салфетки при насморке возбуждают инфекционные заболевания

Новое исследование раскрыло негативные свойства бумажных салфеток. Как оказалось, они могут быть прямыми возбудителями инфекционных болезней.

Как известно, бумажные салфетки используются людьми при насморке. Однако никто не задумывался о том, что продукция может стать угрозой для здоровья человека.

Бумажные салфетки действительно очень практичны в использовании при простуде. Но люди, подвергшиеся насморку, не знают о том, что при изготовлении салфеток производитель использует дешёвое сырье. Например, это может быть обыкновенная макулатура, обработанная хлорной известью, отбеливатели или тальк.

При взаимодействии ослабленной слизистой оболочки с некачественно выполненной бумажной салфеткой, происходит заражение воспаленных участков. Также пациенты могут столкнуться с аллергической реакцией, приносящей не меньший вред здоровью.