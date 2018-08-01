Природные катастрофы не являются показателем глобального потепления

Многие научные деятели до сих пор не выявили точных причин роста температуры воздуха. Поэтому, утверждать реальность глобального потепления, так же как и опровергать данное явление как таковое, трудно.

Китайские ученые провели ряд исследований, вследствие которых выяснили, что Северная Азия, Южная Африка, Южная Европа, Средиземноморье, Гренландия, Исландия и Аляска самые уязвимые регионы планеты для засух. Но все же, по мнению Межправительственных экспертов, первым показателем глобального потепления так же невозможно считать и изменение погодных условий. Так как, каждое следующее десятилетие является более тёплым предыдущего.

Другую же точку зрения по поводу природных катастроф представляют специалисты Эксетерского университета. Они отмечают, что рост температуры с каждым разом увеличивается все больше. Однако, ответить на вопрос, реальна ли угроза глобального потепления или это все же вымысел, никто с точностью не может.