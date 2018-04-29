Российский имплант кости позволил ходить больной собаке

Сегодня, 13:47 \\ Наука

Ученые впервые испытали инновационную разработку на крупном животном. Об этом рассказали в пресс-службе НИТУ "МИСиС".

 Подопытный дог страдал от остеосаркомы. В борьбе с раковой опухолью ветеринары удалили участок бедренной кости длиной в 11 сантиметров. Сотрудники "МИСиС" в сотрудничестве с компанией Biomimetix решили заменить недостающий фрагмент биомиметическим имплантом на основе титанового стержня. Плотный и пористый слои полимерного покрытия имитируют строение трубчатой кости. В итоге протез оброс соединительной тканью и стал частью ноги больной собаки. Уже через несколько суток после операции догу позволили ходить.

Ученые давно пытаются найти структуру материал, который бы хорошо восполнял роль органической кости. Почти полвека для этих целей используют титан. Однако ему недостает упругости. Полиэтилен может заменить губчатую кость, но слишком мягок для трубчатой. Российские ученые решили объединить свойства обоих материалов для создания компромиссной структуры. Пока результаты обнадеживают. Однако специалистам ещё предстоит наблюдать за состоянием пса.

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Автор - Александр Лубяной
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