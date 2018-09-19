Ученые из Тюмени создали "умную" жидкую линзу

Специалисты из Тюменского государственного университета создали "умную" жидкую линзу. По их словам, она имеет значительные преимущества перед современными аналогами, поскольку может функционировать как собирающая и как и рассеивающая линза.

Доцент кафедры радиофизики ТюмГУ Наталья Иванова рассказала, что, помимо прочего, линза может менять фокусное расстояние и делать это крайне быстро. Более того, она способна работать очень долгое время без износа. Этому способствуют свойства жидкости.

Разработка позволит усовершенствовать работу очень многих оптических систем, чья работа основана исключительно на линзах. Кроме того, новая «умная» линза найдет свое применение и в медицине, полагают ученые. Жидкая линза создана на основе термокапиллярного эффекта. Интересно, что конструирование оптических приборов с помощью жидкости – это очень старый способ. Он принадлежит еще Исааку Ньютону. Он был первым, кто предложил использовать в качестве зеркала поверхность ртути.

Как сообщает агентство РИА "Новости", несколько лет назад эксперты из ТюмГУ создали раствор, который при попадании на него луча света собирается в каплю и действует как линза. Со временем разработка была улучшена и в настоящий момент специалисты уже смогли представить общественности готовый образец.