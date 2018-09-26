Ученые выяснили, кто получает более опасные травмы в ДТП

Американские ученые выяснили, что полные люди при попадании в аварию получают более серьезные повреждения. Это обстоятельство привлекло внимание известных автомобильных компаний.

Специалист Джеймс Кэрриган вплотную занимался вопросом, который касается реакции людей различной комплекции на автомобильные аварии. Изначально было установлено, что женщины получают более сильные травмы в авариях, чем мужчины. Особенно это касается нижних конечностей. После этого Кэрриган хотел выяснить, влияет ли вес человека на то, насколько серьёзные повреждения он получит и насколько опасны будут эти травмы. После проведения некоторых исследования удалось установить, что люди, которые страдают ожирением, погибают в ДТП на 80% чаще, чем со стандартной комплекцией.

Кэролин Робертс, одна из аспиранток Кэрригана, при поддержке Autoliv, одного из крупнейших производителей подушек и ремней безопасности. Она заявила, что производители автомобилей и различных комплектация для них должны проявлять большее внимание к безопасности водителей, учитывая различный вес людей.

По данным американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, почти 40% граждан США испытывают проблемы с избыточным весом. Это действительно много, а потому стоит, по мнению ученых, принимать во внимание этот факт.