Японские учёные создали робота, обшивающего стены гипсокартоном

Вчера, 19:37 \\ Наука

Японские разработчики создали робота, способного помочь в осуществлении ремонта. Устройство оснастили датчиками и камерой, которые отвечают за распознавание гипсокартона и его крепление на каркас.

 

Модель разработки получила название HPR-5P. Робот-гуманоид создан для облегчения ремонтных работ. Однако пока устройство может взаимодействовать только с небольшими предметами. Созданный учёными робот умеет крепко удерживать листы гипсокартона и размещать их на деревянный каркас. Устройство осуществляет такой вид работы благодаря двум рукам, и специальным датчикам, расположенным на голове.

Рост разработки составляет почти два метра, а вес – свыше 100 килограмм. Кроме гипсокартона робот может удерживать кирпичи и небольшие доски. Также устройство способно распознавать шуруповерт и саморезы.

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Автор - Мария Ткаченко
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