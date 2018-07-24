Японские учёные создали робота, обшивающего стены гипсокартоном

Японские разработчики создали робота, способного помочь в осуществлении ремонта. Устройство оснастили датчиками и камерой, которые отвечают за распознавание гипсокартона и его крепление на каркас.

Модель разработки получила название HPR-5P. Робот-гуманоид создан для облегчения ремонтных работ. Однако пока устройство может взаимодействовать только с небольшими предметами. Созданный учёными робот умеет крепко удерживать листы гипсокартона и размещать их на деревянный каркас. Устройство осуществляет такой вид работы благодаря двум рукам, и специальным датчикам, расположенным на голове.

Рост разработки составляет почти два метра, а вес – свыше 100 килограмм. Кроме гипсокартона робот может удерживать кирпичи и небольшие доски. Также устройство способно распознавать шуруповерт и саморезы.