36% мужчин и 48% женщин подвержены развитию неврологических заболеваний

Вчера, 15:43 \\ Наука

Специалисты выявили, что каждая вторая женщина и каждый третий мужчина имеют риски развития серьезных болезней. 

 В Нидерландах в медицинском центре университета Эразмус специалисты провели масштабное исследование трех самых распространенных неврологических заболеваний: деменции, инсульта и болезни Паркинсона. 

На протяжении 36 лет специалисты анализировали состояние добровольцев. Помимо этого, каждый участник исследования проходил обязательное полное обследование каждые 4 года. 

По результатам исследования выяснилось, что в возрасте после 45 лет 48% женщин и 36% мужчин подвержены развитию неврологических недугов. Помимо этого, медики выявили, более высокие риски образования деменции обнаружились среди женщин, но при этом инсульту более подвержены мужчины. 

За все время исследований скончалось около 5,2 тысяч человек, более 2 тысяч скончались от неврологических заболеваний. 

Также, ученые выявили, что у всех, у кого наблюдались данные заболевания были обнаружены проблемы с высоким давлением, аритмией сердца и высоким уровнем холестерина. 

Ученые сразу уточнили, что данные результаты показывают тенденцию развития заболеваний у людей европеоидной расы и не применимы к другим этносам. 

Ранее ученые выявили, что стресс может провоцировать появление угрей. Помимо этого, у многих, кто имеет проблемы с кожей имеют соматические проявления депрессии.

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Автор - Тереза Кёльн
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