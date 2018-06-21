Ученые выяснили, что наличие угрей связано с психическим состоянием человека

Вчера, 22:30 \\ Наука

Специалисты из Лимерикского университета в Ирландии провели исследование и выяснили, что угри могут рассказать о наличие у человека психических расстройств, в частности, депрессии.

 Ученые провели опрос, в котором участвовал 271 человек в возрасте от 18 до 51 года. В процессе испытуемым предлагали ответить на некоторые вопросы, связанные с заболеванием. Например, экспертам важно было знать, где именно расположены угри на лице, насколько плотно, много ли их, как часто появляются и т.д. Кроме того, исследователи задавали и вопросы, которые раскрывали психологическое состояние добровольцев. Например, находится ли человек в подавленном состоянии, испытывает ли давление от общества, наблюдает ли он за собой некоторые симптомы стресса.

В результате опроса удалось установить, что респонденты, которые чувствовали наибольшее давление со стороны общества, имели значительные признаки депрессии и иных психических расстройств. Ученые отметили, что ранее уже просматривалась в исследованиях связь между физическими отличиями и дискомфортом во взаимодействии с людьми, однако, специалисты из Ирландии подчеркнули, что общественное мнение способно напрямую воздействовать на качество жизни человека и его физическое состояние.

При этом у женщин подобное проявляется чаще, чем у представителей мужского населения. Кроме того, среди симптомов депрессии опрошенные называли чаще всего головные боли, бессонницу и частые простудные заболевания.

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Автор - Евгения Чернобаб
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