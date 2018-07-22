Ученые выяснили, какой напиток может повысить болевой порог

Вчера, 22:30 \\ Наука

Исследование проводилось группой американских ученых совместно с психологом Бурелом Гудином из Университета Алабамы. Опытным путем им удалось установить, что действительно повышать способность переносить боль может кофе.

 Ученые изучили влияние такого напитка, как кофе на организм людей в возрасте от 19 до 77 лет. В эксперименте приняли участие 62 человека. Специалисты зафиксировали, что испытуемые принимали в день около 170 мг кофеина. Такой показатель эквивалентен двум чашкам кофе.

После регулярного потребления кофе в таком количестве были сделаны специальные замеры. Они позволили определить индивидуальный болевой порог для каждого участника. Для этого на добровольцев было оказано одно и то же воздействие. В область предплечья производилось давление, которое было различным по своей силе и температуре. Испытуемым нужно было лишь говорить, когда дискомфорт можно терпеть, а когда он становится невыносимым. В результате эксперимента удалось установить, что болевой порог действительно повышается при регулярном потреблении кофеина в определенном количестве. При этом ученые выяснили, что это происходит даже несмотря на присутствие иных факторов, также влияющих на показатель переносимости боли таких, как табачный дым, секс и иные.

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Автор - Евгения Чернобаб
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