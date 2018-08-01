Ученые: Футбол опасен для женщин

Ученые из Иешива-университета в Нью-Йорке заявили о высоком риске для здоровья у женщин во время занятий футболом. Этот риск может привести к нарушениям работы нервной системы.

Появилась информация о том, что американские ученые провели исследования, которые показали, что женщины подвергают свое здоровье большой опасности во время игры в футбол. Об этом сообщается на портале Naked Science.

Согласно сообщению, проведенные исследования показали, что во время игры в футбол у человека снижается фракционная анизотропия, которое представляет собой число проводящих путей белого вещества головного мозга. Так, у женщин-футболистов число повреждений мозга оказалось в пять раз больше, нежели у мужчин.

В исследовании приняли участие почти пятьдесят мужчин и столько же женщин, средний возраст представителей обоих полов составил 26 лет.

Интересно, что не существует единственного мнения по поводу причин таких результатов исследования. Так, ими могут являться генетическая предрасположенность, гормоны, а также более слабые мышцы шеи у женщин.