Отказ от алкоголя провоцирует слабоумие - учёные

Сегодня, 15:46 \\ Наука

Британские учёные отговаривают людей полностью отказываться от алкогольных напитков, если им важна собственная мозговая активность. Сообщается, что в ходе изучения взаимосвязи между спиртным и развитием слабоумия был сделан вывод, что полный отказ от алкоголя равноценен его злоупотреблением.

Для подтверждения этой теории был начат эксперимент с участием девяти тысяч человек от тридцати пяти до пятидесяти пяти лет, который проводился в два этапа. Специалистами проводился постоянный мониторинг частоты и объёма употребления респондентами алкогольных напитков, а также их состояния здоровья.

Выводы оказались следующими – практически четыре сотни участников оказались больны заболеванием Альцгеймера, при этом практически половина не употребляла спиртное. Среди активно пьющих у семнадцати процентов также прослеживается склонность к этому недугу.

Если же человек пил умеренное количество алкоголя, то риск заболевания у него находился не на таком высоком уровне, как у других групп респондентов.

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