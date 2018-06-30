Лемуры скоро могут вымереть - экологи

Сегодня, 14:35 \\ Наука

В рамках проведённого семинара по сохранению лемуров от Международного союза охраны природы стало известно, что эти животные в ближайшем будущем могут исчезнуть с лица земли.

Согласно исследованиям, 105 из 111 видов особей находятся на черте вымирания, что делает их самыми уязвимыми в мире. Эта цифра значит, что 95 процентов лемуров являются исчезающими. Экологи утверждают, что ключевыми факторами массового вымирания особей являются вырубка лесов и их выжигание, а также ведение сельского хозяйства и добыча полезных ископаемых.

Кроме того, представители Бристольского зоологического общества заявляют, что в течение последних десяти лет активизировались охотники на лемуров для того, чтобы позже их продать как экзотических домашних животных или в заведения Мадагаскара. Также отмечается, что в случае исчезновения животных состояние мадагаскарской экосистемы значительно ухудшится.

Известно, что одной из функций лемуров на острове является транспортировка крупных семян некоторых важных растений для местной флоры и фауны. Кроме того, ухудшится экономическое состояние Мадагаскара, которое напрямую зависит от экотуризма – в его развитии лемуры играют важнейшую роль.

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