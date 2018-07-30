Археологи откопали в центре Москвы руины церкви, снесенной при СССР

Останки объекта расположились на месте летней эстрады Новослободского парка. Об этом 1 августа на портале мэрии сообщила пресс-служба московского департамента культурного наследия.

Археологи проводили наблюдения в процессе благоустройства зоны отдыха в Тверском районе. Они откопали руины монастырской церкви Трех Святителей, построенной в конце 19 века, как часть Скорбященского женского монастыря. Здание снесли в 30-е годы при СССР. Советская власть решила использовать платформу для создания холма и построила сверху танцплощадку, которая после Великой отечественной войны превратилась в летнюю эстраду.

Ученые отметили, что знали о существовании церкви под монастырем, однако не могли определить точное место. Во время раскопок в центре Москвы они нашли ряд уцелевших элементов снесенной конструкции. Под землей уцелел опорный столб, фрагмент алтаря и останки стены с мозаикой, изображающей ангела. Кроме того, археологи обнаружили части металлической дверной оковки, кусочки мозаики, клейменные кирпичи, древние монеты конца 19 века и крестик. Департамент намерен передать артефакты в различные музеи Москвы, а руины церкви охранять в качестве культурного наследия.