Археологи откопали в центре Москвы руины церкви, снесенной при СССР

Сегодня, 13:43 \\ Наука

Останки объекта расположились на месте летней эстрады Новослободского парка. Об этом 1 августа на портале мэрии сообщила пресс-служба московского департамента культурного наследия.

 Археологи проводили наблюдения в процессе благоустройства зоны отдыха в Тверском районе. Они откопали руины монастырской церкви Трех Святителей, построенной в конце 19 века, как часть Скорбященского женского монастыря. Здание снесли в 30-е годы при СССР. Советская власть решила использовать платформу для создания холма и построила сверху танцплощадку, которая после Великой отечественной войны превратилась в летнюю эстраду.

Ученые отметили, что знали о существовании церкви под монастырем, однако не могли определить точное место. Во время раскопок в центре Москвы они нашли ряд уцелевших элементов снесенной конструкции. Под землей уцелел опорный столб, фрагмент алтаря и останки стены с мозаикой, изображающей ангела. Кроме того, археологи обнаружили части металлической дверной оковки, кусочки мозаики, клейменные кирпичи, древние монеты конца 19 века и крестик. Департамент намерен передать артефакты в различные музеи Москвы, а руины церкви охранять в качестве культурного наследия.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

Экстремистов ВКонтакте начали вычислять с помощью геля

Американские исследователи смогли разработать модель, опирающуюся на теорию гелеобразования и описывающую деятельность экстремистских сообществ.

Умерла Наталья Кузнецова - актриса фильма "Жуков"

 Вчера вечером на 56-м году жизни скончалась актриса театра и кино Наталья Кузнецова. О...

Ученые сообщили, что Вселенная может погибнуть в любую секунду

 Специалисты БФУ им. И. Канта после проведения объемного исследования заявили, что...

"Я даже не знала о ее болезни": Коллега рассказала о скончавшейся Наталье Кузнецовой

 Галина Анисимова вспоминает, что никто даже не догадывался о тяжелом состоянии актрисы,...

Ученые определили три главных фактора, из-за которых люди теряют зрение

 Мнение окулистов сходится в том, что больше всего глаза современного поколения портятся...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ