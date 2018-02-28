Ученые открыли в легких новый тип клеток, провоцирующие опасный недуг

Их количество составляет всего 1% от всей структуры органа. Об этом пишет журнал Nature.

1 августа издание опубликовало сразу две статьи на эту тему. Как оказалось, две группы ученых провели аналогичные исследования и пришли к схожим выводам. Они составили атлас клеток, которые покрывают внутренние стенки легких, и проанализировали экспрессию генов в тысячах клеток по отдельности. В ходе сравнения биологи открыли новый тип клеток, получивший название легочных ионоцитов.

Как оказалось, они ответственны за синтез белка CFTR, регулирующий трансмембранную проводимость. Именно генетические аномалии в этих клеток провоцируют опасный наследственный недуг - муковисцидоз. Он также известен, как кистозный фиброз. При нарушениях работы гена CFTR выделяющие жидкость клетки начинают неправильно выделять биологические жидкости, такие как пот. Из-за возникают частые инфекции легких и верхних дыхательных путей, а также печени.

Учены доказали свою теорию, изменив работу CFTR в легких мышей. В результате у грызунов появились симптомы, схожие с муковисцидозом. Сотрудник Гарвардского университета Арон Яффе отмечает, что следует лечить этот опасный недуг усилением активности CFTR за счет большего количества легочных ионоцитов. Кроме того, открытие новых клеток позволит разработать методы генетической коррекции мутаций. Однако технология требует тщательного исследования. Ведь ионоциты меняют представление медиков о природе многих болезней легких, таких как астма.