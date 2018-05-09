Ученые: аномальная зона Бермудского треугольника образовалась из-за волн-изгоев

Многие считают, что в Бермудском треугольнике есть мистические порталы и таинственные места, в которых судна бесследно исчезают с лица Земли. Ученый Рик Эдвардс решил разгадать тайну аномалии научными методами.

Для примера он взял историю гибели американского судна «Циклоп». Данный корабль был создан для ВМС США, в 1918 году он исчез в районе Бермудского треугольника. Вместе с судном пропали и все 306 человек, находившиеся на его борту.

Эксперты предполагали, что судно «Циклоп» пропало в Бермудском треугольнике из-за вражеской подлодки. Также выдвигались версии о внезапном шторме, вызванном аномалиями таинственной зоны. Однако, все эти версии не получили официальных подтверждений. Благодаря технологии компьютерного моделирования Рик Эвардс создал структуру корабля «Циклоп». Вместе с судном ученый воссоздал предполагаемые волны-изгои, из-за которых мог затонуть корабль.

На видео, которое создал исследователь, показано, как судно наклоняется вверх и вниз из-за того, что на него попадает большое количество воды. У корабля было плоское основание, так как оно должно было служить для хранения большого количества грузов. В итоге, волны-изгои погубили судно, корабль затонул. Вместе с «Циклопом» на дно ушли и все люди.

Так, аномальная зона Бермудского треугольника, считает ученый, на самом деле имеет научное пояснение. Таинственные события на самом деле случаются в данной зоне из-за волн-изгоев, которые выплескиваются на палубу кораблей и попросту их топят.