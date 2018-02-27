Грибок "убийца насекомых" превратил мушек-дрозофил в зомби-смертников

Паразиты Entomophthora muscae поражают нервную систему истощенных насекомых и подчиняют их своей воле. Об этом открытии сообщает журнал eLife.

Сотрудник Калифорнийского университета в Беркли Кэролин Элья случайно обнаружила неизвестное ранее воздействие грибка, именуемого "убийцей насекомых". Она разместила на балконе своей квартиры половину гниющего арбуза, чтобы привлечь мушек-дрозофилов к трапезе, а после получить новых личинок для экспериментов. Наблюдая за процессом, биолог обнаружила необычное поведение некоторых взрослых особей. Мушки внезапно начинали описывать круги в помещении и медленно лететь к потолку, где прикреплялись хоботком и погибали в неестественной позе.

Кэролин Элья исследовала трупы насекомых и обнаружила внутри массу спор упомянутого паразитического грибка. Ряд ученых считает Entomophthora muscae потенциальным средством для борьбы с мухами. Первая попытка заразить дрозофил грибком в лабораторных условиях провалилась. Исследователь нашла причину в антибиотиках, которые содержатся в обычном питании подопытных. После перехода на полностью органическую пищу "убийца насекомых" быстро поразил особей.

Как оказалось, грибок поселился в крупных нервных центрах дрозофил и протянул грибницы в жировые отложения. Чем и питался, пока запасы полностью не иссякли. Затем паразит превратил муху в зомби-смертника и заставил прикрепиться высоко над сородичами, чтобы после смерти носителя споры могли распространиться на максимально широкую площадь. У подвешенной особи "убийца" быстро доедал мозг и мышечные ткани, оставляя лишь мумию.

Американский исследователь предполагает, что дальнейшее изучение Entomophthora muscae позволит лучше узнать механизмы их воздействия на насекомых. В частности, процессы перехвата контроля над жертвой, выявление уязвимых особей и мониторинг окружающей среды.

"Убийца насекомых" далеко не первый микроорганизм, "зомбирующий" своих носителей для распространения потомства. Так род грибов Ophiocordyceps скрываются в мохе или древесине, чтобы поразить рабочих особей муравьев. Накануне смерти он заставляет истощенных зомби забираться на ветки или стебли травы, чтобы споры попадали на проходящих внизу сородичей носителя.