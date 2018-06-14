Ученые разработали палочки, изменяющие вкус еды

Американские и азиатские ученые разработали палочки для еды и миску, воздействующие на вкусовые рецепторы человека во время приема пищи. Устройства меняют вкус блюда на соленый или кислый.



Как известно, выделяется пять главных вкусов: соленый, кислый, сладкий, горький и вкус умами. Традиционно они задаются в процессе готовки еды, однако ученые уже долгое время работают над созданием устройства, способного изменить вкус блюда.

Алгоритм работы устройств базируется на тепловой и электрической симуляции человеческих рецепторов. В составе миски находится несколько электродов, в то время, как палочки сами по себе являются электродами. Аппараты оснащены чипами Arduino, аккумуляторами и светодиодами, отвечающими за отображение кислого или соленого режима.

Устройства протестировали 30 добровольцев. Эксперимент показал, что респонденты по-разному реагировали на вкус блюда, однако чаще всего ощущали его кислоту или соленость.

Напомним, что год назад исседователи из Сингапура создали специальную кружку, способную передавать вкус лимонада. Такой эффект достигнут при помощи специального электрода.