В Австралии ученые ускоряют эволюцию, чтобы спасти кволлов от вымирания

Более 75% этих северных сумчатых куниц умерли из-за ядовитых жаб-ага. О методе их защиты пишет издание Nature.

В 1935 году упомянутых земноводных завезли в Австралию с Гавайских остров. Жабам предстояло уничтожать насекомых, мешающих производству сахарного тростника. Однако ядовитые животные быстро освоили новые территории и угрожают своим соседям полным вымиранием. Больше всех страдают северные кволлы, которые считают жаб-ага потенциальной добычей и умирают от отравления.

Ученые знают, что со временем куницы выработают в себе генетически врожденные инстинкты, которые заставят их избегать ядовитых жаб. Однако к этому времени вид рискует практически исчезнуть. Поэтому биологи решили искусственно ускорить эволюцию кволлов. Как оказалось, в штате Квинсленд сумчатые куницы перестали нападать на жаб-ага. Исследователи отобрали несколько представителей этой популяции и скрестили их жителями Северных регионов. Они намерены спасти кволлов за счет гибридного потомства, обладающего наследственным опасением относительно жаб-ага.

Весной 2017 года ученые выпустили 54 куницы на острове Индиан-Айленд. В группу вошли кволлы из Квинсленда и их сородичи из северной части континента, не сталкивавшиеся с жабами. В 2018 году они нашли лишь 16 особей - преимущественно молодняка. Биологи собрали генетический материал выживших для тщательного изучения. Они предполагают, что инстинктивный страх перед жабами мог стать доминирующей наследственной особенностью. Эту теорию проверит время - ученые вернутся на Индиан-Айленд в следующем году и подсчитают количество северных кволлов.

Вместе с тем организаторы проекта пытаются получить у властей Западной Австралии разрешение на эксперимент. Они стремятся поселить гибридное потомство в зонах распространения жаб-ага и проверить новый адаптивный инстинкт. Его развитие должно существенно ускориться в условиях риска. В случае успеха с сумчатыми куницами, исследователи смогут использовать технологию "ускорения эволюции", чтобы спасти другие вымирающие виды. Например тасманийских дьяволов на соседнем острове.