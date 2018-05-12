Ученые стали свидетелями, как серый кит "почесывается" о гальку

Сегодня, 18:31 \\ Наука

Исследователи рассказали, что нет ничего странного в том, что серые киты вовсе не боятся питаться на мелководье. Это связано с тем, что эти млекопитающие, даже если окажутся на берегу всем телом, то могут "включить задний ход", тем самым обратно оказаться в воде.

 Сотрудники Нацпарка "Берегиня" на Чукотке стали случайными свидетелями довольно странного ритуала серого кита. Они засняли на видео, как к берегу медленно приближается серый кит, чтобы поесть, однако со стороны это зрелище выглядело так, словно кит выбрался специально для того, чтобы "почесать" брюхо о гальку.

Отмечается, что "почесываясь" о берег, серые киты фильтруют грунт. По словам специалистов, млекопитающее своеобразным способом "всасывает" и тем самым фильтрует грунт, при этом успевает почесывать брюхо о гальку. Серого кита засняли на камеру около мыса Чаплина.

Ученые сообщают, что даже полностью выбравшись на берег, серые киты начинают одновременно активно двигать головой и хвостовым плавником, при этом выползая из любых мелководий.

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Автор - Наталья Черная
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