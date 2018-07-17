Ученые назвали редкие голубые бриллианты самым большим секретом Земли

Американские ученые на днях рассказали, как тяжело добываются голубые бриллианты, которые стоят в разы дороже своих обычных сородичей. По словам геологов, редкие камни можно обнаружить только на глубине более 660 км под поверхностью Земли.

Ученые из Вашингтона заявили, что самый редкий в мире бриллиант имеет небесно голубой или ярко синий цвет и именно они являются самым большим секретом Земли. Такие уникальные камни составляют всего около 0,02 процента добытых алмазов. По словам археологов и геологов, такие бриллианты могут образоваться естественным путем только на глубинах земли не менее 410 миль (660 км).

Более того, голубой цвет бриллианты получили потому, что зародились в нижней мантии Земли. Самый дорогой камень был обнаружен в Южной Африке и продан коллекционеру в 2016 году за 25 миллионов долларов.