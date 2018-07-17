Ученые назвали редкие голубые бриллианты самым большим секретом Земли

Сегодня, 17:57 \\ Наука

Американские ученые на днях рассказали, как тяжело добываются голубые бриллианты, которые стоят в разы дороже своих обычных сородичей. По словам геологов, редкие камни можно обнаружить только на глубине более 660 км под поверхностью Земли.

Ученые из Вашингтона заявили, что самый редкий в мире бриллиант имеет небесно голубой или ярко синий цвет и именно они являются самым большим секретом Земли. Такие уникальные камни составляют всего около 0,02 процента добытых алмазов. По словам археологов и геологов, такие бриллианты могут образоваться естественным путем только на глубинах земли не менее 410 миль (660 км).

Более того, голубой цвет бриллианты получили потому, что зародились в нижней мантии Земли. Самый дорогой камень был обнаружен в Южной Африке и продан коллекционеру в 2016 году за 25 миллионов долларов.

Поделиться новостью:
Автор - Светлана Тарабан
Главное за неделю

Экстремистов ВКонтакте начали вычислять с помощью геля

Американские исследователи смогли разработать модель, опирающуюся на теорию гелеобразования и описывающую деятельность экстремистских сообществ.

Умерла Наталья Кузнецова - актриса фильма "Жуков"

 Вчера вечером на 56-м году жизни скончалась актриса театра и кино Наталья Кузнецова. О...

Ученые сообщили, что Вселенная может погибнуть в любую секунду

 Специалисты БФУ им. И. Канта после проведения объемного исследования заявили, что...

"Я даже не знала о ее болезни": Коллега рассказала о скончавшейся Наталье Кузнецовой

 Галина Анисимова вспоминает, что никто даже не догадывался о тяжелом состоянии актрисы,...

Ученые определили три главных фактора, из-за которых люди теряют зрение

 Мнение окулистов сходится в том, что больше всего глаза современного поколения портятся...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ