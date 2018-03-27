Учёные заявили, что женщины с гинекологической болезнью часто рожают детей с аутизмом

Сегодня, 16:45 \\ Наука

Открытие удалось сделать учёным из Кембриджского университета. В их исследовании рассматривались женщины с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ).

Исследование, опубликованное в Translational Psychiatry, базируется на работе 2015 года, в результате которой было доказано, что дети с аутизмом имеют более высокий уровень тестостерона. СПКЯ поражает женщин ещё в утробе и проявляется также из-за высокого уровня гормона. Согласно результатам учёных из Кембриджа, вероятность рождения ребёнка с аутизмом у женщины с данной гинекологической болезнью равна 35%.

Эта же команда британских специалистов проводила два других исследования, которые доказали, что женщины с аутизмом чаще имеют СПКЯ и наоборот. Известно, что аутизм развивается чаще у мальчиков, чем у девочек, причиной чему тоже является гормон тестостерон. В дальнейшем учёные планируют заняться исследованием влияния тестостерона мозг ребёнка в утробе, чтобы понять причину появления аутизма.

Поделиться новостью:
Автор - Олеся Куприна
Главное за неделю

Экстремистов ВКонтакте начали вычислять с помощью геля

Американские исследователи смогли разработать модель, опирающуюся на теорию гелеобразования и описывающую деятельность экстремистских сообществ.

Умерла Наталья Кузнецова - актриса фильма "Жуков"

 Вчера вечером на 56-м году жизни скончалась актриса театра и кино Наталья Кузнецова. О...

Ученые сообщили, что Вселенная может погибнуть в любую секунду

 Специалисты БФУ им. И. Канта после проведения объемного исследования заявили, что...

"Я даже не знала о ее болезни": Коллега рассказала о скончавшейся Наталье Кузнецовой

 Галина Анисимова вспоминает, что никто даже не догадывался о тяжелом состоянии актрисы,...

Ученые определили три главных фактора, из-за которых люди теряют зрение

 Мнение окулистов сходится в том, что больше всего глаза современного поколения портятся...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ