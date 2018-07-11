«Уберите кактусы от компьютеров»: учёные доказали, что электромагнитное излучение не влияет на развитие рака

Среди людей, особенно старшего поколения, бытует мнение, что излучение от компьютера или даже телефона может способствовать развитию болезней мозга, в частности рака. Их боязнь можно обусловить незнанием принципа действия, однако, ряд учёных, детально изучивших данный вопрос, подтверждали, что электромагнитные излучения пагубно влияют на работу головного мозга.

Последнее масштабное исследование по этому вопросу проводилось 7 лет назад. Учёные из Барселонского института глобального здравоохранения побили все рекорды и провели самое крупное исследование на данную тему. При анализе проблемы обследовали людей из семи разных государств. Более 2000 участников исследования, страдали глиомой, ещё почти у 2000 пациентов диагностировали менингиому. Помимо этого 5600 человека участвовали в качестве контрольной группы. Среди больных особое внимание уделили тем, которые длительное время работали поблизости мощных источников электромагнитных полей. Результаты исследования показали, что нет никакой связи между высокочастотным электромагнитным полем и развитием опухали головного мозга.