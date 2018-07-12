Ученые выяснили причину появления современных людей

Ученые выяснили причину появления современного человека. Как оказалось, Homo sapiens победили в естественном отборе с помощью военных конфликтов, вытеснив вид Homo erectus.

Исследователи Университета Макса Планка провели экспертизу найденных черепов, на базе чего сделали выводы о причине появления современного человека. Ученые заметили, что черепа первых людей отличались большим количеством повреждений. Это дало понять, что право на эволюцию нашим предкам досталось путём военных конфликтов. Вид Homo erectus, предшествующий современному человеку, имел схожесть с приматом, но был на верном пути к главенствующей роли в развитии. Однако появившиеся Homo sapiens, которые часто вторгались на тропические земли своих предков, отличались изобретательностью новых методов уничтожения соперников.

Homo sapiens были довольно агрессивным видом, в связи с чем найденные останки Homo erectus имеют проломленные черепные коробки. Ученые считают, что если бы в естественном отборе победил другой вид, вид современного человека значительно отличался от настоящего.